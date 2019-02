Heiko Maas (SPD), Bundesaußenminister. Archivbild

Wenige Tage nach einem Terroranschlag auf ein von der Bundeswehr geführtes EU-Trainingscamp in Mali ist Außenminister Heiko Maas zu einem zweitägigen Besuch in dem westafrikanischen Krisenland eingetroffen. Er landete in einem UN-Militärlager in Gao am Rande der Sahara, wo sich etwa 700 deutsche Soldaten an einer Friedensmission beteiligen.



Das Lager der EU-Ausbildungsmission EUTM wurde am Sonntag mutmaßlich von islamistischen Terroristen mit Autobomben und Handfeuerwaffen attackiert.