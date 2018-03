Britische Ermittler in Schutzkleidung in der Nähe von Salisbury. Quelle: Andrew Matthews/PA Wire/dpa

Nach dem Giftanschlag auf den russischen Doppelagenten Sergej Skripal (66) und seine Tochter (33) haben britische Ermittler Spuren von Nervengift in einem Restaurant gefunden. Das Lokal in der südenglischen Kleinstadt Salisbury werde derzeit untersucht, berichtete der Sender BBC.



Die Ermittlungen kommen nach Angaben von Innenministerin Amber Rudd schnell voran. Vater und Tochter sollen in dem Restaurant gegessen haben. Nur wenige Stunden später brachen sie auf einer Parkbank zusammen.