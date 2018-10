Zweite Bombe in der Schule auf der Halbinsel Krim gefunden. Quelle: Catherine Keizo/Sputnik/dpa

Nach dem Angriff auf eine Schule in Kertsch auf der Krim haben Sicherheitskräfte dort einen zweiten, nicht explodierten Sprengsatz gefunden. Die Bombe sei unschädlich gemacht worden, meldeten mehrere russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf eine Quelle in der Einsatzleitung.



Durch Schüsse und die Explosion eines ersten Sprengsatzes sind in der Berufsschule 19 Menschen getötet und etwa 40 verletzt worden. Die Behörden gehen von einem Amoklauf eines Schülers aus.