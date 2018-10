Mitarbeiter der Wahlkommission tragen Wahlmaterial. Archivbild Quelle: Sanaullah Seiam/XinHua/dpa

Die Parlamentswahl in der südafghanischen Provinz Kandahar wird nach dem tödlichen Anschlag auf den dortigen Polizeichef um eine Woche verschoben. Man folge damit der Empfehlung der Wahlkommission, teilte ein Sprecher des Präsidialamtes in Kabul mit. Die Wahl sollte ursprünglich wie im übrigen Land am 20. Oktober stattfinden.



Ein Sprecher der Wahlkommission sagte, die Menschen in Kandahar seien nach dem Anschlag der radikal-islamischen Taliban "moralisch nicht in der Lage zu wählen".