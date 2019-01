Ivan Duque, Präsident von Kolumbien. Archivbild

Quelle: Externos/colprensa/dpa

Kolumbiens Präsident Ivan Duque hat die Friedensgespräche mit der Guerillagruppe ELN für beendet erklärt. Er habe die Haftbefehle gegen zehn ELN-Unterhändler, die an Friedensgesprächen in Kuba teilgenommen hatten, wieder in Kraft gesetzt, teilte Duque mit. Zuvor hatte die Regierung ELN für einen Bombenanschlag in Bogota mit 21 Toten verantwortlich gemacht.



Es handelte sich um das folgenschwerste Attentat in der Hauptstadt seit 16 Jahren. ELN ist die letzte aktive Rebellengruppe in Kolumbien.