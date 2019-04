Der Anschlag von Christchurch wurde live bei Facebook gestreamt.

Quelle: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Facebook will nach dem tödlichen Anschlag in Christchurch seine Regeln für Live-Videos verschärfen. Viele hätten "zurecht hinterfragt, wie Online-Plattformen wie Facebook benutzt wurden, um schreckliche Videos der Angriffs zu verbreiten", erklärte Top-Managerin Sheryl Sandberg.



Künftig sollen Nutzer von Facebook Live ausgeschlossen werden, die schon gegen die Gemeinschaftsstandards des Netzwerkes verstoßen haben. Zudem investiert Facebook in Software, um Gewaltvideos oder -bilder zu erkennen.