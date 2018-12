Seit Wochen gehen die "Gelbwesten" in Frankreich auf die Straße.

Quelle: Elyxandro Cegarra/ZUMA Wire/dpa

Die französische Regierung hat die Protestbewegung der "Gelbwesten" nach dem Anschlag in Straßburg aufgerufen, am Wochenende nicht zu demonstrieren.



"In diesem Stadium, in dem ich zu Ihnen spreche, haben wir beschlossen, die Demonstrationen am Samstag nicht zu verbieten", sagte Regierungssprecher Benjamin Griveaux dem Sender C News. Er appellierte aber an die Demonstranten vernünftig zu sein. Sie sollten die Sicherheitskräfte mit Demonstrationen nicht erneut fordern.