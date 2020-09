Mit Blumen geschmückt ist der weiße Sarg von Mercedes G.

Quelle: Boris Roessler/dpa

Zahlreiche Menschen haben auf dem Neuen Friedhof in Offenbach Abschied von einem Opfer des mutmaßlich rassistischen Anschlags in Hanau genommen. Die Trauerhalle war bis auf den letzten Platz gefüllt, während sich Freunde und Angehörige am geöffneten Sarg von der Getöteten verabschiedeten.



Auch Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) war zu der ersten Bestattung nach dem Gewaltverbrechen gekommen. Am Nachmittag sollte noch ein junger Mann in Hanau beigesetzt werden.