Schaulustige und Soldaten am Ort der Explosion der Autobombe.

Quelle: Abdirahman Mohamed/dpa

Bei Drohnenangriffen in Somalia sind Staatsmedien und dem Geheimdienst zufolge mehrere Mitglieder der Terrormiliz Al-Shabaab getötet worden. Bei den zwei Luftschlägen soll ein ranghoher Kommandeur getötet worden sein.



Laut Staatsmedien sollen die USA an den Angriffen beteiligt gewesen sein. Die Angriffe werden als Akt der Vergeltung gewertet: Bei einem verheerenden Sprengstoffanschlag in Somalias Hauptstadt Mogadischu waren am Samstag knapp 100 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden.