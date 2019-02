Zehntausende haben an verschiedenen Trauerzügen teilgenommen.

Quelle: Rajesh Kumar Singh/AP/dpa

Nach dem Anschlag auf indische Sicherheitskräfte in Kaschmir haben Zehntausende Menschen in ganz Indien an Trauerzügen und Kundgebungen für die 40 Todesopfer teilgenommen. "Das Opfer unserer Märtyrer wird nicht vergebens gewesen sein. Wir werden die Terrorgruppen finden, die das getan haben", sagte Premierminister Narendra Modi.



Indien macht Pakistan für das Attentat verantwortlich. Ein mit 350 Kilogramm Sprengstoff beladener Geländewagen war am Donnerstag auf einer Autobahn explodiert.