Die Polizei sprach von einer Terrorattacke, Premierministerin Theresa May von einem "feigen Angriff". Die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Anschlag über die ihr nahestehende Agentur Amak für sich. Eine verbündete Einheit habe die Explosion in der U-Bahn herbeigeführt. Eine in den Anschlag verwickelte Person ist dem Fernsehsender Sky News zufolge identifiziert worden. Ein mit einem Messer bewaffneter Mann wurde in Birmingham nahe der New Street Station verhaftet, wie die "Birmingham Mail" berichtete. Ob es einen Zusammenhang zum Londoner Anschlag gab, war zunächst unklar.