Zivilisten auf der Flucht im Hotel-Komplex.

Quelle: Khalil Senosi/AP/dpa

In Kenia sind neun weitere Verdächtige im Zusammenhang mit dem islamistischen Angriff auf einen Hotelkomplex in Nairobi mit 21 Todesopfern festgenommen worden. Das sagte ein Polizeivertreter. Zuvor hatten die Behörden bereits zwei Festnahmen gemeldet.



Bei dem Anschlag am Mittwoch waren auch 28 Menschen verletzt worden. Die somalische Terrorgruppe Al-Shabaab beanspruchte die Tat für sich. Al-Shabaab kämpft in Somalia um die Vorherrschaft und verübt auch immer wieder Anschläge in Kenia.