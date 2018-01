Unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen findet in New York der alljährliche Marathon statt. Erwartet werden mehr als 50.000 Teilnehmer und 2,5 Millionen Zuschauer aus aller Welt.



Die Sportveranstaltung steht unter dem Eindruck des Anschlags von Manhattan, bei dem acht Menschen getötet wurden. Der Attentäter von New York stand nach offiziellen US-Angaben in Verbindung zur Terrormiliz Islamischer Staat. Es handelte sich um den schwersten Anschlag in der Metropole seit dem 11. September 2001.