Sektenführer Shoko Asahara wurde im Mai 1995 verhaftet. (Archiv) Quelle: Panasia Jiji Press/epa/dpa

23 Jahre nach dem Giftgas-Anschlag auf die U-Bahn in Tokio ist der Gründer der Endzeitsekte "Aum Shinrikyo", Shoko Asahara, in Japan hingerichtet worden. Das teilte ein Sprecher der Regierung mit. Neben dem 63-jährigen Asahara wurden laut Agentur Kyodo sechs weitere Mitglieder der Sekte hingerichtet.



Am 20. März 1995 hatten Mitglieder der Sekte in mehreren U-Bahn-Zügen Plastiktüten mit dem Nervengas Sarin aufgestochen. 13 Menschen starben, mehr als 6.000 wurden verletzt.