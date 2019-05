Zwei Monate nach dem Anschlag in Neuseeland wollen Premierministerin Jacinda Ardern und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron heute in Paris eine Initiative anstoßen. Es geht darum, Internet-Übertragungen von Terrorangriffen zu unterbinden. Eingeladen sind mehrere Staats- und Regierungschefs.



Mitte März hatte ein australischer Rechtsextremist zwei Moscheen in Christchurch angegriffen und 51 Menschen getötet. Er übertrug seine Tat mit einer Helmkamera zu großen Teilen live ins Internet.