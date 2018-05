Eine Demonstration in Berlin sorgt für Kritik. Quelle: Paul Zinken/dpa

Der Zentralrat der Juden in Deutschland fordert Gesetzesänderungen, um gegen antisemitische Kundgebungen vorgehen zu können. "Wer israelische Flaggen verbrennt, stellt das Existenzrecht Israels in Frage, lehnt es ab. Da stößt man an die Grenzen der Versammlungsfreiheit", sagte der Präsident des Zentralrats, Josef Schuster, der "Rhein-Neckar-Zeitung".



Bei einer pro-palästinensischen Demonstration in Berlin waren israelische Flaggen verbrannt worden. Zehn Menschen wurden festgenommen.