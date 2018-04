Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster. Quelle: Markus Hibbeler/dpa

Der Präsident des Zentralrates der Juden, Josef Schuster, sieht angesichts des jüngsten antisemitischen Vorfalls in Berlin vor allen in Städten ein "Bedrohungspotenzial" für Juden. "Offensichtlich ist es zunehmend problematisch, sich im großstädtischem Bereich offen als Jude erkennen zu geben", sagte Schuster.



Zwei junge Juden mit Kippa waren am Dienstag im Stadtteil Prenzlauer Berg von einem arabisch sprechenden Mann antisemitisch beleidigt und mit einem Gürtel geschlagen worden.