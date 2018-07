Das ist unklar – allerdings ist auch nicht gesichert, ob es überhaupt Anker-Zentren geben wird. "Dem Land Baden-Württemberg sind bislang keine konkreten Pläne des Bundesinnenministeriums für die Einrichtung eines Anker-Zentrums in Baden-Württemberg bekannt", teilte das Landesinnenministerium in Stuttgart mit. "Wir haben ein erfolgreiches Modell mit einem Ankunftszentrum in Heidelberg und vier Landeserstaufnahmeeinrichtungen im Land." Dieses Modell ermögliche es, Registrierung, Asylantrag und Anhörung im Ankunftszentrum "so schnell wie möglich durchzuführen und Flüchtlinge ohne Bleiberecht möglichst schnell aus den Landeserstaufnahmeeinrichtungen zurückzuführen", heißt es aus Stuttgart. Das Ankunftszentrum in Heidelberg stehe "dem Prinzip nach auch für die Ankerzentren ein Stück weit Pate" und habe eine "Strahlkraft in die ganze Republik" entwickelt. "Wir arbeiten hier in Baden-Württemberg bereits sehr erfolgreich und streben an, dieses Modell in Zukunft fortzuführen und umzusetzen", so das baden-württembergische Innenministerium.