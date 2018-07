Kanzlerin Merkel (CDU) mit Innenminister Seehofer (CSU). Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Koalitionspartner nach dem Asylkompromiss der Union zu einem sachlichen Arbeitsstil aufgerufen. "Ich glaube, es wäre gut, wenn wir auch in anderen Bereichen eine ruhige Arbeitsmethodik an den Tag legen", sagte Merkel in einer Fraktionssitzung in Berlin.



Merkel sprach von einem sachgerechten Kompromiss, dessen Umsetzung viel Arbeit machen werde. Die Absprachen seien ein Beitrag zum Ziel, Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung zu erreichen.