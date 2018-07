Horst Seehofer (CSU) ist Bundesminister des Innern. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) stellt seinen lange angekündigten "Masterplan Migration" heute in Berlin vor. Vor allem die Zurückweisung von Migranten an der Grenze zu Österreich hatte auch in der Union für erheblichen Ärger gesorgt.



In dem 63-Punkte-Plan gehe es Seehofer auch darum, Asylbewerber zu sanktionieren, die nicht an der Klärung ihrer Identität mitwirken. Auch will er die Asylverfahren beschleunigen und Integrationsanstrengungen stärker überwachen lassen.