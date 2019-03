Ein Teenager zerschlägt ein Ei auf dem Kopf von Fraser Anning.

Quelle: Uncredited/Australia Pool/dpa

Ein 17-Jähriger, der einem fremdenfeindlichen australischen Abgeordneten nach dem Anschlag in Christchurch ein Ei auf dem Kopf zerbrochen hat, wird im Internet als Held gefeiert. Unter dem Hashtag #eggboy erhielt der Jugendliche am Wochenende viel Zuspruch aus der ganzen Welt.



Der rechte Senator Fraser Anning hatte gestern in einer Rede die Einwanderung von Muslimen für das Attentat im neuseeländischen Christchurch verantwortlich gemacht. Daraufhin griff der Jugendliche Anning mit dem Ei an.