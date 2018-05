Bundesweit soll es rund 800 Wölfe geben. Quelle: Alexander Heinl/dpa

Nach der Wolf-Attacke mit mehr als 40 toten Schafen in Baden-Württemberg sieht Bundesagrarministerin Julia Klöckner Handlungsbedarf. "Wir müssen die Entwicklung der Wolfspopulation in Deutschland genauer beobachten", sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



Dazu sei ein effektives Wolfsmanagement nötig, das zeige, wie sich die Wolfsbestände in den Regionen entwickeln, erklärte sie. Auch der Abschuss von Wölfen soll laut Klöckner möglich sein.