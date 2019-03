Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Archivbild

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich "tief erschüttert" über den Anschlag auf zwei Moscheen in Neuseeland geäußert. "Ich trauere mit den Neuseeländern um ihre Mitbürger, die friedlich betend in ihren Moscheen überfallen und aus rassistischem Hass ermordet wurden", zitierte Regierungssprecher Steffen Seibert Merkel auf Twitter.



"Wir stehen Seite an Seite gegen solchen Terror", hieß es weiter. Bei dem Anschlag wurden nach offiziellen Angaben mindestens 49 Menschen getötet.