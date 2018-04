Bundeskanzlerin Merkel verurteilte den Anschlag in Ägypten. Quelle: Virginia Mayo/AP POOL/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi nach dem "niederträchtigen Anschlag" auf eine Moschee in einem Telegram versichert, "dass Deutschland im Kampf gegen den Terror weiter an der Seite Ihres Landes und der Menschen in Ägypten stehen wird."



NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg nannte die Tat einen "barbarischen Terroranschlag". "Schreckliche und feige Terrorattacke auf unschuldige und wehrlose Gläubige", twitterte US-Präsident Donald Trump.