Großbritannien wird wegen des Giftanschlags auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal 23 russische Diplomaten ausweisen. Das kündigte Premierministerin Theresa May im Parlament an. Die Diplomaten müssen in einer Woche das Land verlassen.



Zuvor hatte Russland ein britisches Ultimatum verstreichen lassen; Moskau erklärt sich zu Unrecht beschuldigt. May hatte gefordert, dass sich Moskau zur Herkunft des Nervengifts Nowitschok äußern müsse. Die Substanz war in der Sowjetunion entwickelt worden.