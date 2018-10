Ehepaar Trump in Pittsburgh. Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

Drei Tage nach dem verheerenden Attentat auf jüdische Gläubige in einer Synagoge in Pittsburgh sind erste Opfer beerdigt worden. US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump besuchten die "Tree of Life"-Synagoge, die ein Rechtsextremist angegriffen hatte. Elf Menschen starben.



Die "New York Times" berichtete, in der Nähe der Synagoge hätten sich etwa 1.000 Demonstranten versammelt, um gegen Trump zu protestieren. Auf Schildern waren Slogans wie "Wählt den Hass ab" zu sehen.