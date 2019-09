Nach seiner Niederlage vor dem Obersten Gerichtshof hat sich der britische Premierminister Boris Johnson für Parlamentswahlen ausgesprochen. "Wir sollten eine Wahl abhalten", sagte Johnson in New York. In Regierungskreisen hieß es, Johnson werde nicht zurücktreten.



Er werde eine Telefonkonferenz mit Ministern seines Kabinetts halten und nach seiner Rede vor den UN noch am Dienstag zurück fliegen. Das oberste britische Gericht hatte zuvor die von Johnson angeordnete Zwangspause des Unterhauses für unrechtmäßig erklärt.