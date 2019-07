Heiko Grauel spricht eine Ansage in das Mikrofon.

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Seine Stimme wird bald zu den bekanntesten in Deutschland gehören: Heiko Grauel hat sich bei einem Casting der Deutschen Bahn unter Hunderten professionellen Sprechern durchgesetzt. Im Tonstudio hat er in den vergangenen Wochen mehr als 14.000 Zeilen Text vorgelesen.



Aus den Aufnahmen werden nun die automatischen Durchsagen für alle Bahnhöfe bundesweit zusammengebaut. In einigen Monaten wird der 45-Jährige aus Dreieich bei Frankfurt dann das erste Mal am Bahnhof zu hören sein, so die Bahn.