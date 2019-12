Trauerbekundungen am Königsplatz

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Nach dem Tod eines 49-Jährigen in Augsburg sind sechs der sieben Verdächtigen aus der U-Haft entlassen worden. Die Jugendkammer sah für sie keinen dringenden Tatverdacht, teilte das Landgericht Augsburg mit. Die Verteidiger der sechs jungen Erwachsenen hatten zuvor Haftbeschwerde eingelegt.



Sie waren auf dem Augsburger Königsplatz in einen Streit mit dem 49-Jährigen involviert gewesen, in dessen Verlauf ein siebter aus der Gruppe das Opfer mit einem einzigen Schlag tötete.