Eine Ebola-Impfung wird vorbereitet. Quelle: John Bompengo/AP/dpa

In der kongolesischen Stadt Bikoro haben Impfungen von Mitarbeitern im Gesundheitswesen gegen Ebola begonnen. In der Stadt im Nordwesten des Landes wurde Anfang Mai der aktuelle Ausbruch der Seuche bekannt gegeben, mindestens fünf der bislang bestätigten zwölf Ebola-Todesfälle wurden dort verzeichnet.



Gesundheitsminister Oly Ilunga reiste an, um den Beginn der Impfaktion zu überwachen. Auch Menschen, die mit Infizierten Kontakt haben, sollen geimpft werden.