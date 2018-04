Die aufblasbare Ente war auf hoher See verloren gegangen. Quelle: Nick Wyatt/Cockburn Masters Swimming Club /dpa

Nach einer Woche auf hoher See ist vor Australien eine riesige gelbe Quietsche-Ente wieder aufgetaucht. Das aufblasbare Tier namens Daphne wurde in mehr als 30 Kilometern Entfernung von der Westküste von einem Fischer entdeckt.



Ursprünglich hätte die zwei Meter große Ente am Strand von Fremantle bei Perth als Maskottchen für einen Schwimmwettbewerb dienen sollen. Dann wurde sie ins offene Meer getrieben. Übers Internet gelang es den Besitzern die Gummi-Ente wieder ausfindig zu machen.