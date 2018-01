Merkel und Schulz hatten am Sonntag knapp zehn der 97 Minuten im TV-Duell über die Türkei gesprochen. Schulz hatte dabei angekündigt, er würde als Kanzler die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei beenden. Die Kanzlerin warnte zwar zunächst davor, dass sich die Parteien im Wahlkampf nun in Härte übertreffen würden. Dann kündigte sie aber an, dass sie mit den EU-Kollegen "noch einmal reden (will), ob wir zu einer gemeinsamen Position kommen können und diese Beitrittsverhandlungen auch beenden können".