Braunkohletagebau bei Welzow. Symbolbild Quelle: Patrick Pleul/ZB/dpa

Mehrere Mitglieder der von der Bundesregierung eingesetzten Kohlekommission haben sich in einem gemeinsamen Brief von ihrem Co-Vorsitzenden Ronald Pofalla distanziert. Er hatte offenbar mit Kanzleramt und Umweltministerium über eine Schließung der letzten Kohlekraftwerke und damit ein Ende der Kohleverstromung zwischen 2035 und 2038 gesprochen. Das berichtet der "Spiegel".



Die Berichterstattung habe sie "in höchstem Maße irritiert", schreiben nun zehn Mitglieder der Kommission an Pofalla.