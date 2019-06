Die Demonstranten versammelten sich vor dem Parlamentsgebäude.

Quelle: Shakh Aivazov/AP/dpa

In Georgien haben erneut tausende Menschen in der Hauptstadt Tiflis demonstriert. Fernsehbilder zeigten die Demonstranten vor dem Parlament. Redner forderten die für nächstes Jahr geplante Parlamentswahl vorzuziehen.



In der Nacht zuvor hatten Sicherheitskräfte Demonstranten daran gehindert, die Volksvertretung zu stürmen. Fast 250 Menschen wurden verletzt. Als Konsequenz aus den Ausschreitungen trat Parlamentspräsident Irakli Kobachidse zurück. Er übernehme die politische Verantwortung.