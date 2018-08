Die Bilder von Hitlergrüßen bei den Kundgebungen in Chemnitz erinnern an die rassistischen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen im Jahr 1992 - in der jüngsten Vergangenheit gab es noch andere ähnliche Fälle. Auch die Ausschreitungen in Heidenau, Freital, Clausnitz oder Leipzig-Connewitz waren maßgeblich von der rechten Szene in Sachsen und den umliegenden Bundesländern organisiert. Die Proteste in Chemnitz sind also nur ein weiterer Beleg dafür, was sich über viele Jahre hinweg gefestigt hat: Der Herd der Gewalt liegt in einer gut vernetzten rechten Szene, die schnell mobilisiert werden kann.