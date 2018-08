Das Karl-Marx-Denkmal in Chemnitz. Archivbild Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Nach den Ausschreitungen der vergangenen Tage ist es in der vergangenen Nacht in Chemnitz ruhig geblieben. Es habe keine größeren Vorkommnisse gegeben, sagte ein Polizeisprecher.



Am Montagabend waren bei Protesten rechter und linker Demonstranten nach Angaben der Polizei in Chemnitz 20 Menschen verletzt worden, darunter zwei Polizisten. Zuvor war am Rande eines Stadtfestes am Wochenende ein 35 Jahre alter Deutscher erstochen worden. Als Tatverdächtige gelten ein Syrer und ein Iraker.