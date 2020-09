Ein Weg führt zum neuen Mittelpunkt der EU. Archivbild

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wenn Großbritannien in der Nacht zu Samstag die EU verlässt, wird das etwa 80-Einwohner-Dorf Gadheim bei Würzburg der neue geografische Mittelpunkt der EU sein. 9 Grad, 54 Minuten, 7 Sekunden östlicher Länge und 49 Grad, 50 Minuten, 35 Sekunden nördlicher Breite - so lauten nach Berechnungen des Nationalen Geografischen Instituts Frankreichs (IGN) die Koordinaten.



Mit dem Brexit verlagert sich der geografische EU-Mittelpunkt zwar, bleibt aber in Unterfranken. Bisher liegt er im Ort Westerngrund bei Aschaffenburg.