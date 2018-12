Im Kongo wird am 30. Dezember gewählt.

Quelle: Jerome Delay/AP/dpa

Die EU hat die Ausweisung ihres Botschafters aus dem Kongo mit scharfen Worten verurteilt. "Es gibt keinerlei Rechtfertigung für diesen willkürlichen Akt", teilte die Außenbeauftragte Federica Mogherini im Namen der 28 Mitgliedstaaten mit.



Im Vorfeld der entscheidenden Präsidentenwahl in dem zentralafrikanischen Land sei die Entscheidung kontraproduktiv und schade den Interessen der Bürger. Kongos Außenminister Leonard She Okitundu hatte am Donnerstag den EU-Botschafter ausgewiesen.