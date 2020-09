Prinz Harry und Herzogin Meghan im Kanada-Haus

Quelle: Daniel Leal-Olivas/AFP POOL/dpa

Der britische Prinz Harry und Herzogin Meghan sind von ihren sechswöchigen Ferien in Kanada zurück. Sie hatten in London bereits ihren ersten Termin - im Kanada-Haus am Trafalgar Square. Dort bedankten sie sich für die Gastfreundschaft, die das Land ihnen im Familienurlaub mit Baby Archie gewährt hatte.



In ihren Ferien waren die Royals mehrmals beim Wandern und Joggen gesehen worden. Sie verbrachten auch das Weihnachtsfest dort, gemeinsam mit Harrys Schwiegermutter.