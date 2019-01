Dutzende Lastkraftwagen standen auf glatter A9 quer.

Quelle: Jens Hennings/dpa

Nach dem 50 Kilometer langen Stau auf der Autobahn 9 bei Hermsdorf in Thüringen am Mittwoch ermittelt die Polizei gegen 60 Lastwagenfahrer. Die Fahrer hätten entweder die Rettungsgasse nicht eingehalten oder seien auf der linken Spur gefahren.



Zu den Verkehrsbehinderungen auf der A9 war es gekommen, weil Dutzende Lastwagen an einer Steigung ins Rutschen geraten waren und quer gestanden hatten. Lastwagen-Fahrern ist es bei Schnee und Glätte verboten auf der linken Spur zu fahren.