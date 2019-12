2.300 Kilometer Rohre sind bereits verlegt.

Russland sucht nach dem Stopp der Bauarbeiten an der Ostseepipeline neue Schiffe zur Verlegung der Rohre für die letzten 160 Kilometer. Am ehesten sei es möglich, das Schiff "Akademik Tscherski" aus dem Osten Russlands in die Ostsee zu bringen, berichtete die "Rossijskaja Gaseta". Das Schiff könne aber erst in einem Monat dort sein.



Die Schweizer Firma Allseas hatte die Arbeiten wegen der US-Sanktionen eingestellt. Rund 2.300 Kilometer der Nord Stream 2 sind bereits verlegt.