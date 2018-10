Seehofer; Scholz; Merkel; Nahles im Bundestag (Archiv). Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Nach dem Wahldebakel in Bayern versucht die große Koalition im Bund, ihre schwelenden Konflikte unter der Decke zu halten - zumindest bis zur Hessen-Wahl in knapp zwei Wochen.



In der SPD kommen erste Stimmen auf, die den Verbleib in der Regierung Merkel infrage stellen. Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles sagte jedoch, das Schicksal der großen Koalition entscheide sich nicht jetzt. CDU-Chefin Kanzlerin Angela Merkel will verlorenes Vertrauen durch Sacharbeit zurück gewinnen.