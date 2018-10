AfD-Wahlparty Quelle: Armin Weigel/dpa

Mit Einzug der AfD in den bayerischen Landtag ist die Partei künftig in 15 von 16 deutschen Länderparlamenten vertreten. Auch ein Sprung in den noch fehlenden hessischen Landtag in zwei Wochen ist nach derzeitigen Umfragen sehr wahrscheinlich.



Das Ergebnis in Bayern beschert der AfD ihr bisher drittbestes Resultat bei einer westdeutschen Landtagswahl. Am bislang stärksten schnitt die Partei 2016 bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ab. Dort wurde sie mit 24,3 Prozent zweitstärkste Kraft.