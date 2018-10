CSU und Freie Wähler sehen keine grundsätzlichen Hindernisse für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen in Bayern. Es gebe zwar rote Linien, diese würden nicht überschritten, sagte Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger nach der ersten Sondierung.



Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte, es habe "sich gelohnt, dass wir zusammen gekommen sind". Er strebe anders als bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin vertrauliche Gespräche an, es sollten keine Zwischenergebnisse veröffentlicht werden.