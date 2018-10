Unerwarteten Beistand hat Horst Seehofer (CSU) von Grünen-Chef Robert Habeck erhalten. Als Innenminister sei der CSU-Chef zwar eine "Fehlbesetzung" und hätte längst zurücktreten müssen, es sei jedoch ungerecht, nach der Bayern-Wahl alle Schuld auf ihn zu schieben, sagte er in der ZDF-Sendung "maybrit illner".



Auch Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (CSU) habe seinen Anteil an der Krise. So lange die "Orbanisierung der CSU" weiter gehe, werde die Große Koalition nie zur Ruhe kommen.