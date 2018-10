Aiwanger: Nein, wir sind etwas vernünftiger als die Grünen und wir haben die Themen der Mitte. Die Grünen haben vielleicht einige ideologische Themen, haben sich bei der Migrationspolitik vielleicht zuweilen auch zu links aus dem Fenster gelehnt, das ist der Mehrheit der Bayern wohl nicht zu vermitteln. Wir wollen bürgerlich-wertkonservativ in der Mitte weiterregieren und da wird eine CSU-Freie-Wähler-Koalition die richtigen Antworten auf die Herausforderungen finden.



ZDF: Setzen Sie andere Nuancen oder einen anderen Ton als die CSU in der Migrationsfrage?



Aiwanger: In der Migrationsdebatte sind wir Pragmatiker, wir sagen ganz klar, wir müssen geltendes Recht umsetzen. Hier ist ja in den letzten Monaten und Jahren nicht viel passiert außer großen Sprüchen und vielen Schlagzeilen. Von einem Transitzentrum bis sonst noch was - und passiert ist nichts. Weiterhin haben wir Leute, wo vielleicht die Fingerabdrücke nicht ordentlich erfasst sind und dergeleichen mehr. Wir müssen das vernünftig abarbeiten. Dann bringen wir wieder Vernunft und Ruhe rein.