Emmanuel Macron (rechts) spricht mit zwei befreiten Geiseln.

Quelle: Francois Guillot/AFP POOL/dpa

Das französische Militär hat im afrikanischen Burkina Faso vier Geiseln aus den Händen von Entführern befreit. Bei dem Einsatz seien zwei französische Soldaten gestorben, teilte der Präsidentenpalast mit.



Bei zwei der Befreiten handelt es sich um französische Touristen, die Anfang Mai im benachbarten Benin verschwunden waren. Außerdem seien eine Amerikanerin und eine Südkoreanerin befreit worden. Präsident Emmanuel Macron hat sie am Samstag an einem Militärflugplatz in Empfang genommen.