Zudem sei diese Fusion auch nicht mit Auslandgeschäften von Thyssenkrupp in Brasilien und den USA, wo große Werke für hohe Schulden gesorgt hatten, zu vergleichen. Diesmal aber beinhalte die Fusion, dass das Wissen von mehreren europäischen Stahlexperten zusammengeführt wird. "Unsere Stahlmannschaft gehörte immer zu den besten in Europa", sagte Hiesinger. Man wisse sehr genau, auf was man sich einlasse. Tata Steel sei ein sehr verlässlicher Partner - auch in Sachen Kultur gäbe es eine große Nähe, zum Beispiel in Sachen Wertschätzung für Mitarbeiter und soziale Verantwortung. Das sei eine sehr gute Basis für die Zusammenarbeit.