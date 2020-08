Opernsänger Plácido Domingo. Archivbild

Quelle: Britta Pedersen/dpa

Nach den Vorwürfen mehrerer Sängerinnen gegen Placido Domingo wegen sexueller Belästigung hat der 78-Jährige die Oper in Los Angeles verlassen. Er trete von seinem Posten als Leiter der Oper zurück und sage geplante Auftritte ab, teilte der Sänger laut der "Los Angeles Times" und der "New York Times" mit.



Er tue dies mit "schwerem Herzen", aber angesichts der jüngsten Anschuldigungen gegen ihn sei dieser Schritt "im besten Interesse" für das Opernhaus. Zuvor hatte Domingo seine Arbeit an der New Yorker Metropolitan Opera niedergelegt.