Der DIHK sieht allein Steuermehreinnahmen von 30 Milliarden Euro. Quelle: Deutsche Bundesbank/Deutsche Bundesbank/dpa

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hält den finanzpolitischen Spielraum der kommenden Regierung für fast doppelt so hoch wie die potenzielle Jamaika-Koalition. Wie aus einer Berechnung des DIHK hervorgeht, könnten Union, FDP und Grüne in den kommenden vier Jahren über 76 Milliarden Euro verfügen.



Mit dem Geld sollte die Regierung vor allem Steuern senken, forderte der DIHK. So solle der Solidaritätszuschlag bis 2021 schrittweise zur Hälfte abgeschafft werden, hieß es.